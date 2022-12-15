У Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію У Кремлі не хочуть дати Лукашенку вмити руки, тому ризик вторгнення з Білорусі високий » Від рук РФ загинуло 184 українських спортсменів Президент України Володимир Зеленський закликав голову МОК Томаса Баха повністю ізолювати російських спортсменів на міжнародній арені Про це Зеленський розповів у телеграмі. «Росія використовує спорт із пропагандистською метою. Сказав про це під час розмови з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. А також закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури України. Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів», — пише президент України Володимир Зеленський. З 24 лютого від рук Росії загинуло 184 українських спортсменів.