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В Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, ситуація ускладнюється погодою

Укренерго
В Україні й надалі зберігається значний дефіцит електроенергії, а ситуація ускладнюється погодними умовами

Про це повідомляє у Facebook «Укренерго».

«Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуацію значно ускладнюють погодні умови: сніг, обледеніння, сильні пориви вітру. На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових», — йдеться в повідомленні.

Згін з інформації, всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, зранку в деяких областях вони вже перевищені та застосовані аварійні відключення.

15 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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