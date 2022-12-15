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В Україні вилучили понад 305 тис. вибухонебезпечних предметів за час повномасштабної війни

З 24 лютого в Україні піротехніки вилучили понад 305 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема 2155 авіаційних бомб
Про це розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий в етері Еспресо.

Він припустив, що Україна посідає перше місце у світі за забрудненістю вибухонебезпечними предметами, і додав, що розмінування триватиме роками.

Загалом у країні — 174 тис. км квадратних потенційно забрудненої території. Пресофіцер ДСНС зауважив, що це територія завбільшки, як п’ять Молдов або дві Австрії.

«Понад 309 тис. залучень було в наших піротехніків, і з початку широкомасштабного вторгнення РФ вилучено більш ніж 305 тис. вибухонебезпечних предметів. З них — 2155 авіабомб. Обстежено понад 76 тис. га», — наголосив Олександр Хорунжий.

15 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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