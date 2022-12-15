В Германии построят завод боеприпасов — это облегчит поставки снарядов Украине

Немецкое издание Deutsche Welle (признано в России «иностранным агентом») пишет, что после двух отказов Швейцарии в реэкспорте боеприпасов в Украину — в ответ на запрос Берлина — немецкий оборонный концерн Rheinmetall решил построить в Германии собственный крупный завод по их производству.

Главной целью нового завода будет автономное снабжение бундесвера. Но в то же время это сможет помочь наладить поставки Украине снарядов для зенитных самоходных установок Gepard.

Если федеральное правительство направит соответствующий заказ, Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов, сообщил представитель концерна Rheinmetall.