Украинские военные: Россия стремится к затяжной войне в Украине

Россия стремится превратить войну в Украине в длительное военное противостояние и занимается подготовкой новых подразделений на территории соседней Беларуси, заявил в четверг высокопоставленный украинский военный.

Выступая на брифинге, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что, несмотря на подготовку в Беларуси, вероятность начала военной операции с белорусской территории остается низкой.

«Кремль стремится превратить конфликт в затяжное вооруженное противостояние», – сказал Громов.

При этом он не сказал, какую цель может преследовать Москва, затягивая войну, которая уже длится почти 10 месяцев.

Украинские официальные лица предположили, что Кремль отчаянно нуждается в победах, чтобы оправдаться перед российской общественностью после серии военных неудач, включая уход из Херсона после нескольких месяцев оккупации.

«Противник обстреливает Херсон, пытаясь притвориться, что сохраняет активность на севере. Они ползут, как зомби, на наши позиции в Бахмуте, создавая давление на юге Донецкой области», – написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

«Они понимают, что если они сейчас не растянут фронт, то эта зима станет для них катастрофой», – добавил он.