У Кремлі не хочуть дати Лукашенку вмити руки, тому ризик вторгнення з Білорусі високий

Російській верхівці зараз потрібно взяти під повний контроль Білорусь — для цього вони хочуть, щоб країна повноцінно увійшла у війну проти України

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

«Путіну і російській верхівці зараз потрібно взяти під повний контроль Білорусь. Вони не хочуть дати йому умити руки, доки Путіна та поплічників будуть ганяти по всіх судах і трибуналах, хоч і заочно. Ми ж знаємо цю людину, вона одразу перефарбується», — зазначив він.

На думку Чалого, щоб цього не допустити, вони хочуть забруднити не тільки його і оточення, а й Білорусь в цілому.

«З моєї точки зору, вірогідність ранішого чи пізнішого вторгнення з території Білорусі дуже висока. Це не значить, що далі буде військовий успіх. Росіянам важливо, щоб білоруси зайшли на територію України. Вони уже йдуть в тому напрямку — сформовані спільні підрозділи. Уже не буде зрозуміло, чи то білоруси, чи росіяни. Перетнути вони кордон можуть. Готовність до цього є, максимальна. Думаю, що росіяни не вірять, що зможуть досягти з Білорусі якихось військових цілей.Вони скоріше хочуть встановити повний контроль над Білоруссю», — вважає дипломат.