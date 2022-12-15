У Білорусі частина військ, які були на кордоні з Україною, повертається на базу

38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест

Про це повідомляє Беларускі Гаюн у Telegram.

«У Білорусі продовжується раптова перевірка бойової готовності ЗС РБ. Зібрали останні новини, серед яких одразу виділимо, що 38-а десантно-штурмова бригада, яку перекидали у прикордоння з Україною, вже повертається назад до Бреста», — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, вчора ввечері в Борисівському районі, неподалік переправи через річку Березина, була помічена колона, що складається з близько 20 БМП-2 19 окремої механізованої бригади. Відповідно, до раптової перевірки було залучено щонайменше дві мотострілкові роти зі складу 19 омбр.

«Як ми й припускали, колона прямувала до 227 загальновійськового полігону «Борисовський», — пише Беларускі Гаюн.