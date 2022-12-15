 
 
  »

У Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію

Бердянськ
У тимчасово окупованому Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де базувались мобілізовані росіяни

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Бердянські партизани вдало спрацювали вчора, 13 грудня.

«Вибух пролунав о 19:30. Невідомі за допомоги тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла. Окупанти на наступний день збільшили кількість перевірок, але результату в пошуках не досягли», — йдеться у повідомленні.

У Центрі зауважили, що такі диверсії здійснюються досвідченими військовими.

«Водночас ми закликаємо не підготовлених людей не наражатись на небезпеку та за можливості покинути тимчасово окуповані території», — додали у Центрі національного спротиву.

15 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  