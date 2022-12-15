У Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Бердянські партизани вдало спрацювали вчора, 13 грудня.

«Вибух пролунав о 19:30. Невідомі за допомоги тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла. Окупанти на наступний день збільшили кількість перевірок, але результату в пошуках не досягли», — йдеться у повідомленні.

У Центрі зауважили, що такі диверсії здійснюються досвідченими військовими.

«Водночас ми закликаємо не підготовлених людей не наражатись на небезпеку та за можливості покинути тимчасово окуповані території», — додали у Центрі національного спротиву.