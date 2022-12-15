Сейм Польши принял резолюцию о террористическом статусе РФ

Польский Сейм в среду вечером принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма вместе с поправкой, предложенной правящей партией «Право и справедливость», о Смоленской катастрофе 2010 года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на PAP.

Резолюция была принята большинством в 231 голос, в то же время 226 депутатов, включая оппозицию, участия в голосовании не принимали.

Как отмечается в принятом документе, российская агрессия против Украины является «грубым нарушением» запрета Устава ООН на применение силы, а также «нарушением суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины». «Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене», – подчеркнули в Сейме.

Как говорится в резолюции, Россия «несет прямую ответственность за сбивание самолета Малайзийских авиалиний (рейс МН17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа», а также за «катастрофу самолета ВВС Польши (рейс 101) в Смоленске в апреле 2010 года, в которой погибли 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский, польские чиновники, высшие польские военные командиры и военные командиры стран-членов НАТО, а также депутаты польского парламента».

«Российские военные совершают нападения по всей захваченной территории, в результате которых погибли тысячи людей, в том числе много детей. Российская Федерация и подчиненные ей структуры и вооруженные формирования осуществляют акты террора против гражданской инфраструктуры, казни без суда и следствия и похищения людей, сексуальное насилие и пытки, вырывание детей из семей с целью их русификации, массовые депортации населения, принудительный призыв граждан Украины в российские вооруженные силы и грабеж имущества. Россия неоднократно нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными», – отмечается в документе.