Парламент Німеччини затвердив інвестиції для армії на 13 млрд євро

Парламент Німеччини дав згоду на запропоновані міністерством оборони вісім проєктів модернізації та купівлі озброєння для армії, у тому числі американських винищувачів F-35.

Про це повідомляє dpa, пише «Європейська правда».

Загальна вартість запропонованих проєктів — близько 13 млрд євро. Серед іншого, передбачається закупівля новіших штурмових гвинтівок на заміну G-36, засобів зв’язку, модернізація БМП «Пума», нові снігоходи.

«Наша мета — суттєво покращити ситуацію у Бундесвері і закрити ті прогалини, які виникли через недопрацювання за попередні роки», — сказала міністерка оборони Крістіне Ламбрехт. Вона також пригадала фразу Шольца про «поворотний момент» історії у зв’язку з відкритим нападом Росії на Україну.

Ці проєкти є початковим етапом масштабного плану модернізації Бундесверу на 100 млрд євро, який анонсував німецький уряд раніше цього року.

У посольстві США привітали рішення щодо F-35 jets, зазначивши, що це у майбутньому забезпечить НАТО надійні засоби стримування, та що американсько-німецьке партнерство в оборонній сфері зараз «сильніше, ніж будь-коли».