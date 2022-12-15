ЄС виділив 50 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України Украинские военные: Россия стремится к затяжной войне в Украине » Окупанти вдарили по Херсону, двоє людей загинуло, трьох травмовано, місто знеструмлене У четвер, 15 грудня, росіяни вдарили по центру Херсона, снаряд влучив у пункт медичної та гуманітарної допомоги, загинула 32-річна жінка та 70-річний чоловік, ще троє людей травмовані Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. За його словами, поранення внаслідок обстрілу отримали троє людей, двох із них госпіталізували. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Раніше голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про сильний обстріл об’єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста. Станом на 13:05 місто було повністю знеструмлене. «За першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі», — пише він. Ще раніше повідомляли, що від обстрілів загинуло двоє людей, а двох поранено. «Двоє загиблих — 32-річна парамедикиня отримала травми, несумісні з життям. І чоловік 70 років, наразі невідомий, вірогідно, отримував гуманітарну допомогу», — йдеться у повідомленні.