Китай вирішив поглибити відносини з РФ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін в останні тижні доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини з Росією, тоді як протягом дев’яти місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну займав вичікувальну позицію.

Про це з посиланням на політичних радників Пекіна повідомила в середу газета The Wall Street Journal, пише «Європейська правда».

Наміри КНР передбачають збільшення китайського імпорту російської нафти, газу і сільськогосподарських товарів, посилення енергетичного партнерства в Арктиці та збільшення китайських інвестицій у російську інфраструктуру, як-то залізниці й порти.

Крім того, Росія та Китай здійснюють усе більше фінансових операцій у рублях та юанях, а не в євро чи доларах, що допомагає захистити обидві країни від можливих майбутніх санкцій Заходу та ввести китайську валюту в ширший обіг.

Крім того, російська сторона вже анонсувала можливий приїзд лідера КНР до Москви навесні 2023 року, що стане сороковою його зустріччю з президентом Росії Владіміром Путіним.

Рішення Сі поглибити економічну співпрацю Китаю та Росії WSJ називає «поворотом» у двосторонніх відносинах країн, які посилилися безпосередньо перед вторгненням РФ в Україну й були «поставлені на паузу» певний час після. Так, WSJ наводить слова Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва в узбецькому Самарканді, де той визнав наявність у Китаю «питань і стурбованостей» щодо війни в Україні.

Водночас ескалація війни в Україні останнім часом змушує Пекін дотримуватися більш збалансованої позиції, адже Китай все ще потребує західних технологій та тісних зв’язків з іншими іноземними державами, щоб конкурувати зі США.