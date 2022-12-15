ISW: Россия может перегруппироваться и начать новое наступление на западе Донецкой области

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска, возможно, готовят наступление на западе Донецкой области.

Силы РФ давно атакуют в этом регионе, но сейчас они значительно усилены частями, высвободившимися после ухода России из Херсонской области, а также мобилизованными резервистами, отмечают в ISW.

По словам экспертов, в ноябре Россия добилась незначительных успехов в районе Угледара и Павловки, но развить наступление не смогла.

Она, вероятно, попробует это сделать сейчас, а также усилит наступление в районе Бахмута.