ЄС виділив 50 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України

Євросоюз надає 50 мільйонів євро на ремонт критично важливої інфраструктури в деокупованих громадах Київської області

Про це йдеться на порталі представництва ЄС в Україні.

«ЄС досяг угоди з НЕФКО (Північним Зеленим Банком), що належить п’яти країнам Північної Європи, про виділення коштів у розмірі 50 мільйонів євро для критичної муніципальної інфраструктури в рамках програми НЕФКО щодо зеленого (екологічно спрямованого) відновлення в Україні», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти будуть використані на ремонт та реконструкцію зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури у звільнених містах Київської області. Гранти виділені на відновлення інфраструктури в Ірпені, Бучі, Великій Димерці, Гостомелі, Димері, Славутичі, Немішаєвому, Калинівці, Дмитрівці, Іванкові, Бородянці, Пісківці та Борщагівській громаді.