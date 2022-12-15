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ЄС виділив 50 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України

Євросоюз надає 50 мільйонів євро на ремонт критично важливої інфраструктури в деокупованих громадах Київської області
Про це йдеться на порталі представництва ЄС в Україні.

«ЄС досяг угоди з НЕФКО (Північним Зеленим Банком), що належить п’яти країнам Північної Європи, про виділення коштів у розмірі 50 мільйонів євро для критичної муніципальної інфраструктури в рамках програми НЕФКО щодо зеленого (екологічно спрямованого) відновлення в Україні», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти будуть використані на ремонт та реконструкцію зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури у звільнених містах Київської області. Гранти виділені на відновлення інфраструктури в Ірпені, Бучі, Великій Димерці, Гостомелі, Димері, Славутичі, Немішаєвому, Калинівці, Дмитрівці, Іванкові, Бородянці, Пісківці та Борщагівській громаді.

15 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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