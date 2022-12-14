Власти Японии позволят взлом систем противника при потенциальных киберугрозах

Правительство Японии планирует принять поправки в Стратегию национальной безопасности, которыепозволят наносить «превентивные кибератаки» — передаёт Nikkei со ссылкой на источники. Их будут применять в случае «угрозы национальной безопасности». Изменения должны одобрить в кабмине и паламенте.

В частности, в Токио намерены внести законодательные изменения, которые позволят специалистам отслеживать и взламывать системы потенциальных злоумышленников в качестве превентивной меры.

Действующие законы значительно затрудняют применение таких мер, за исключением случаев чрезвычайных ситуаций при развертывании сил обороны Японии после военного нападения.

Стратегия национальной безопасности была принята в 2013 году. Новая инициатива станет первой за 9 лет существования Стратегии и коснётся увеличения оборонного бюджета, контратак по пусковым ракетным установкам и вопросов кибербезопасности.

Поправки позволят взламывать противника не только в случае уже случившейся кибератаки или нападения, но и в случае «признаков риска угрозы национальной безопасности». К таким относят, например, планы вмешаться в работу инфраструктуры. Ожидается, что меры позволят «нанести ответный удар в киберпространстве и нейтрализовать злоумышленников».

Также в Токио хотят ввести новые регуляции для ряда частных компаний, в том числе — инфраструктурных. Сообщается, что отдельное внимание уделят электроснабжению и финансовым сетям. Собеседники признали, что эту меру необходимо вводить осторожно, «не нарушать международное право».

Для проведения соответствующих мероприятий планируют реорганизовать центр безопасности кабмина Японии. Он будет отвечать за «национальную киберзащиту». Сообщается, что меры вводят «из-за геополитической обстановки», в том числе — угрозы со стороны Китая и вероятного «тайваньского кризиса».

В свою очередь газета Yomiuri отмечает, что к 2025 году планируется создать в составе Сил самообороны киберподразделение в составе 2 тыс. человек, которое должно будет выполнять задачи в области радиоэлектронной борьбы, нарушая системы управления потенциального противника. Оно будет создано по образцу 10-го флота ВМС США, который занимается операциями в киберпространстве и не имеет в своем составе кораблей или самолетов.