У Литві заборонили пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів і їхніх ідеологій

У Литві сейм ухвалив «закон про дерадянізацію», який забороняє пропаганду авторитарних і тоталітарних режимів, а також їхню ідеологію

Про це повідомляє LRT.

За закон проголосували 103 члени литовського сейму. Згодом його підпише президент.

Документ створить правову основу для демонтажу пам’ятників-символів тоталітаризму та авторитаризму з громадських місць у Литві. Також це торкнеться меморіальних об’єктів, назв вулиць, площ та інших громадських об’єктів.

Крім того, закон заборонятиме згадку людей, які були чи наразі є активними учасниками політичних, військових і репресивних структур репресивної окупаційної влади. Заборонятиметься також і розміщення на громадських об’єктах назв організацій, подій та/або дат, які символізують тоталітарні або авторитарні режими та їхні ідеології.

Під заборону потрапили знаки військової агресії таких режимів проти інших держав, а також знаки радянської окупації Литви у 1940-1941, 1944-1990 роках та нацистської окупації з 1939 по 1944 роки.

Зазначають, що заборони не поширюватимуться на музеї, архіви, бібліотеки під час організації різноманітних заходів, які мають на меті інформування громадськості про тоталітарні й авторитарні режими та їхні наслідки. Не буде каратися законом використання таких предметів та інформації для науки, професійного мистецтва та колекціонування.

Які громадські об’єкти визнавати пропагандистськими зможе визначити Литовський центр досліджень геноциду та спротиву або ж муніципальна влада. При цьому спеціальна міжвідомча комісія повинна буде самостійно оцінити обрані об’єкти. Гендиректор центру геноциду не пізніше ніж за п’ять робочих днів після висновку комісії повинен буде ухвалити рішення щодо демонтажу відповідного об’єкту.

Очікується, що закон набуде чинності з 1 травня 2023 року. Наразі в Литві передбачена лише адміністративна відповідальність за демонстрацію, розповсюдження та пропаганду символів окремих тоталітарних і авторитарних режимів.