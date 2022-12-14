ТОП-3 серии ноутбуков бренда HP

Появилась компания HP в 2002 году, с тех пор она активно развивает компьютерную индустрию. Ноутбуки бренда легко модернизируются: в них можно увеличивать ОЗУ, выносить видеокарту и расширять возможности процессора. В целом HP notebook подходят и для базовых задач, и для профессиональных. Найти модели под свои требования можно на maxi.az. Разберемся с основными сериями.

Серия HP Elite X2, EliteBook

В сериях Elite X2 и EliteBook представлены профессиональные устройства. Они легко подходят для работы с графикой — дизайнерам и монтажерам понравится. Главные характеристики серий:

процессоры Intel Core i5-i7 в последних поколениях на 2 или 4 ядра;

размер накопителя SSD достигает 750 Гб;

объем оперативной памяти от 8 до 16 Гб;

безопасностью в оболочке управляет интеллектуальная система;

водонепроницаемая клавиатура и прочный корпус.

На ноутбуках поддерживается звуковая система Bang & Olufsen. Ее особенность — в поддержке уникальной технологии Audio Boost и шумоподавлении.

Серия HP Envy

Универсальным ноутбуком среди всех серий стал представитель HP Envy. Устройство подходит для различных задач — железо и начинка делают гаджет пригодным для учебы и работы. Особенности:

процессоры серий Intel Core от i5 или i7;

встроены IntelHD и nVidia GeForce — графические адаптеры;

SSD достигает 2 Гб;

матрица IPS для идеальной передачи цветов;

автономная работа около 10 часов.

Здесь тоже есть особая система с четырьмя мощными динамиками. Вишенкой на торте становится тонкий корпус из алюминия и ультратонкое оформление.

Серия HP Pavilion

Ноутбуки из серии Pavilion отлично подходят для развлечений. Они представлены сразу в нескольких мощностях, но при этом легко подходят для игр или обычного досуга. Характеристики гаджетов:

процессоры Intel Core i3-i7 или AMD A6-A10;

графика производится за счет мощного графического ядра;

дисплей IPS с реалистичной цветопередачей;

инфракрасная камера с функцией распознавания лиц Windows Hello.

Выбирайте подходящий ноутбук под ваши требования. Бренд HP предлагает много серий для ваших потребностей.