ТОП-3 серии ноутбуков бренда HP

Появилась компания HP в 2002 году, с тех пор она активно развивает компьютерную индустрию. Ноутбуки бренда легко модернизируются: в них можно увеличивать ОЗУ, выносить видеокарту и расширять возможности процессора. В целом HP notebook подходят и для базовых задач, и для профессиональных. Найти модели под свои требования можно на maxi.az. Разберемся с основными сериями.
Серия HP Elite X2, EliteBook
В сериях Elite X2 и EliteBook представлены профессиональные устройства. Они легко подходят для работы с графикой — дизайнерам и монтажерам понравится. Главные характеристики серий:
- процессоры Intel Core i5-i7 в последних поколениях на 2 или 4 ядра;
- размер накопителя SSD достигает 750 Гб;
- объем оперативной памяти от 8 до 16 Гб;
- безопасностью в оболочке управляет интеллектуальная система;
- водонепроницаемая клавиатура и прочный корпус.
На ноутбуках поддерживается звуковая система Bang & Olufsen. Ее особенность — в поддержке уникальной технологии Audio Boost и шумоподавлении.
Серия HP Envy
Универсальным ноутбуком среди всех серий стал представитель HP Envy. Устройство подходит для различных задач — железо и начинка делают гаджет пригодным для учебы и работы. Особенности:
- процессоры серий Intel Core от i5 или i7;
- встроены IntelHD и nVidia GeForce — графические адаптеры;
- SSD достигает 2 Гб;
- матрица IPS для идеальной передачи цветов;
- автономная работа около 10 часов.
Здесь тоже есть особая система с четырьмя мощными динамиками. Вишенкой на торте становится тонкий корпус из алюминия и ультратонкое оформление.
Серия HP Pavilion
Ноутбуки из серии Pavilion отлично подходят для развлечений. Они представлены сразу в нескольких мощностях, но при этом легко подходят для игр или обычного досуга. Характеристики гаджетов:
- процессоры Intel Core i3-i7 или AMD A6-A10;
- графика производится за счет мощного графического ядра;
- дисплей IPS с реалистичной цветопередачей;
- инфракрасная камера с функцией распознавания лиц Windows Hello.
Выбирайте подходящий ноутбук под ваши требования. Бренд HP предлагает много серий для ваших потребностей.
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