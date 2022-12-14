Російські військові облаштували дитячі катівні на тимчасово окупованих територіях – омбудсмен

Російські військові облаштували дитячі катівні на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній окрема камера де тримали дітей”, – сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, дітям давали воду через день, не давали їжу, розповідали, що батьки від них відмовилися.

“Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур”, – додав омбудсмен.