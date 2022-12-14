«Репортери без кордонів»: у світі за 2022 рік загинули 57 журналістів, з них восьмеро – в Україні

За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», у 2022 році у світі загинуло 57 працівників засобів інформації, що майже на 19% більше, ніж роком раніше. Автори звіту, опублікованого 14 грудня, повʼязують це і з війною в Україні, яка стала цього року другою (після Мексики) найнебезпечнішою країною для працівників ЗМІ. Під час виконання службових обовʼязків у 2022 році в Україні загинули вісім журналістів, зазначають «Репортери без кордонів».

У доповіді наводяться випадки загибелі українського фотографа Максима Левіна («був холоднокровно страчений 13 березня російськими солдатами») та французького відеорепортера Фредеріка Леклерка-Імхоффа, якого було вбито осколком дорогою на зйомку на сході України.

Крім того, щонайменше 65 працівників ЗМІ були викрадені цього року, йдеться у звіті. Зокрема, журналіста українського інформагентства УНІАН Дмитра Хілюка востаннє бачили 4 березня у селищі Димер Київської області, яке тоді було під контролем російських військових. Про подальшу долю Хілюка нічого невідомо.

За даними «Репортерів без кордонів», станом на 1 грудня по всьому світу було затримано 533 журналісти. Це на 13,4% більше, ніж торік, а також стало новим рекордом, ідеться у звіті організації. 15% із них – жінки. Більше як половина таких випадків припадає на пʼять країн: Китай, Мʼянму, Іран, Вʼєтнам та Білорусь. У Китаї у вʼязницях перебувають 110 співробітників ЗМІ, в Ірані – 47, деяким з яких загрожує смертна кара за висвітлення антиурядових протестів.

Україна у 2022 році посіла 106-те місце зі 180 у щорічному рейтингу свободи ЗМІ, що складається міжнародною неурядовою організацією «Репортери без кордонів»