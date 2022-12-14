70-летнему президенту страны-агрессора Владимиру Путину предстоит хирургическая операция после осложнений, вызванных падением в его доме на прошлой неделе

Об этом сообщает газета Daily Star со ссылкой на источники в Кремле. Российский президент, как утверждает британский таблоид, нуждается в хирургическом вмешательстве из-за неудачного падения с лестницы.

Сначала высокопоставленные чиновники в Кремле были вынуждены опровергнуть якобы «полностью ложные» сообщения телеграм-канала General SVR на прошлой неделе о том, что Путин «упал с лестницы».

Но позже стало известно, что ему предстоит операция из-за дискомфорта, вызванного травмой копчика, когда он «поскользнулся на лестнице».