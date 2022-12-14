Представлен новый бронированный джип для полиции Израиля



Новый легкий бронированный джип заменит старые автомобили “Каракаль”, которые годами служили полиции и пограничной полиции Изралия.

Начальник отдела логистики заместитель комиссара полиции Йосси Рофеа представил новый легкий бронированный автомобиль комиссару Яакову Шабтаю, и вскоре джип будет использоваться в полиции и пограничной полиции.

Новый автомобиль включает в себя передовую технологическую систему, предназначенную для разгона массовых беспорядков, даёт возможность вести огонь через защищённое отверстие, имеет камеру для задержанных, защищённое сиденье водителя, а также опции для более безопасного и удобного вождения в любой ситуации.

Комиссар Яаков Шабтай сказал: “Я поставил цель усилить и интенсифицировать парк транспортных средств в полиции, чтобы наши сотрудники могли работать более безопасно и эффективно в любой местности, имея при этом более комфортное вождение. Новый бронеавтомобиль великолепно подходит для этих целей. В первую очередь джипы поступят бойцам пограничной полиции и полиции Иудеи и Самарии.