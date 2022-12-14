Михаил Саакашвили объявил голодовку в больнице

Бывший президент Грузии, Михаил Саакашвили, приговорённый тбилисским судом к шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, объявил голодовку в спец-палате тбилисской клиники «Вивамеди». Там он проходит курс лечения от ментальных и неврологических заболеваний.

Причиной для голодовки стал отказ Департамента исполнения наказаний Минюста Грузии обеспечить ему прямое включение из больничной палаты в ходе судебного процесса о его переводе для дальнейшего лечения в берлинскую клинику «Шарите».

Саакашвили сообщил через своих адвокатов, что будет держать голодовку до тех пор, пока ему не позволят дистанционно выступить на своём судебном процессе и обратиться к стране. Бывший президент планировал сделать ряд заявлений о своём, как он считает, политически мотивированном преследовании со стороны грузинских властей. В частности, правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили.

Следующее заседание суда состоится не ранее 22 декабря. Врачи высказывают беспокойство в связи с ухудшением состояния здоровья бывшего главы государства. По их мнению, ситуация может стать особенно критической в условиях вновь объявленной голодовки и потери пациентом веса. За последние три месяца Саакашвили похудел на 45 килограммов.

Адвокаты, а также соратники Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» добиваются отсрочки наказания и отправки бывшего президента в Европу для лечения.

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, в среду отвечая на вопросы журналистов, назвал третьего президента Грузии «убийцей», который «потерял 20% территорий страны в 2008 году» и подчеркнул, что судьба этого заключённого его «вообще не интересует».

Михаил Саакашвили приговорён тбилисским судом к шести годам тюремного заключения по обвинению в организации избиения спецназом МВД оппозиционного депутата, бизнесмена Валерия Гелашвили в 2005 году. Сейчас бывший президент проходит в качестве обвиняемого по ещё трем делам, в том числе о незаконном переходе государственной границы Грузии 29 сентября прошлого года. Тогда Саакашвили был арестован.