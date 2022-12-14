Франція надасть Україні 415 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

Галущенко взяв участь у дискусійній панелі в рамках Форуму з економічної стійкості та реконструкції України, який відбувся у Парижі. Там він розповів про масштаби руйнування енергетичної інфраструктури України.

«Я вдячний країнам і компаніям, які з самого початку війни допомагають Україні. Через постійні російські атаки наші потреби зростають щотижня. В пріоритеті – високовольтне обладнання, але є потреба й в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж. Підтримка на суму 415 млн євро, про яку було оголошено на Конференції в Парижі, значною мірою допоможе відновленню українського енергосектору», — сказав міністр.