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Франція надасть Україні 415 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Герман Галущенко

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

Галущенко взяв участь у дискусійній панелі в рамках Форуму з економічної стійкості та реконструкції України, який відбувся у Парижі. Там він розповів про масштаби руйнування енергетичної інфраструктури України.

«Я вдячний країнам і компаніям, які з самого початку війни допомагають Україні. Через постійні російські атаки наші потреби зростають щотижня. В пріоритеті – високовольтне обладнання, але є потреба й в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж. Підтримка на суму 415 млн євро, про яку було оголошено на Конференції в Парижі, значною мірою допоможе відновленню українського енергосектору», — сказав міністр.

14 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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