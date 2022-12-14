Енергооб’єкти не постраждали, але ситуація в системі все ще складна, – Укренерго

Про це заявили в Укренерго.

«Середа 14 грудня почалась з масованої атаки дронів. Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень — всі 13 БПЛА було збито», — йдеться в повідомленні.

В Укренерго нагадали, що вчора було введено в роботу ще один блок на атомній станції. Це допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми.

«Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході — через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників», — повідомили в компанії.

В Укренерго зауважили, що ремонтні бригади разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють на відновлення пошкодженого при обстрілах обладнання.