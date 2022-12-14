 
«  
  »

Енергооб’єкти не постраждали, але ситуація в системі все ще складна, – Укренерго

Укренерго
Об’єкти енергоінфраструктури не зазнали ушкоджень під час масованої атаки дронів зранку 14 грудня

Про це заявили в Укренерго.

«Середа 14 грудня почалась з масованої атаки дронів. Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень — всі 13 БПЛА було збито», — йдеться в повідомленні.

В Укренерго нагадали, що вчора було введено в роботу ще один блок на атомній станції. Це допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми.

«Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході — через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників», — повідомили в компанії.

В Укренерго зауважили, що ремонтні бригади разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють на відновлення пошкодженого при обстрілах обладнання.

14 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  