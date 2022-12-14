Бергамо построит для жителей Бучи «теплые точки», где можно будет согреться в мороз

Власти итальянского города Бергамо пообещали профинансировать строительство в Буче «теплых точек» — закрытых отапливаемых помещений, куда местные жители (в первую очередь пожилые люди, женщины и дети) смогут приходить отогреваться в холодные дни.

Как уточняет посольство Италии в Украине, всего таких «точек» будет 11, а их строительство мэрия Бергамо профинансирует совместно с благотворительным фондом CESVI, который уже почти 40 лет помогает людям, пострадавшим от локальных конфликтов в Африке, Азии, Европе и странах Латинской Америки.