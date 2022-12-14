Байден підписав закон про одностатеві шлюби

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових пар.

: «Сьогодні, з підписанням Закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес.

Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність».

«Сьогодні Америка робить ще один крок до рівності. До свободи і справедливості не тільки для деяких, але й для всіх.

Тому що сьогодні я підписую Закон про повагу до шлюбу».

«Протягом більшої частини історії нашої країни ми відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті.