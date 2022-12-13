Ворог зосередився на наступі по 4 напрямках

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 13 грудня.

На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях мирного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 7 ракетних ударів, 5 з яких — по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по місту Херсон. Є втрати серед мирних жителів.