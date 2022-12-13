Вокалист южнокорейской группы BTS начал службу в армии

Самый старший участник одной из самых популярных поп-групп в мире BTS – Джин – поступил на военную службу в Южной Корее. Он стал первым членом группы, который отправился в армию. В стране действует обязательная призывная система.

30-летний Джин (настоящее имя Ким Сокчин) опубликовал фотографию со своей новой армейской стрижкой перед призывом во вторник. «Это выглядит симпатичнее, чем я ожидал», – отметил он.

C 13 декабря Джин начал пятинедельные тренировки в учебном лагере недалеко от границы с Северной Кореей, передаёт «Рёнхап«. Новобранцы спят на полу в комнатах, рассчитанных на 30 человек. Их учат обращаться с оружием и использовать боеприпасы. Сообщается, что после обучения Джина отправят на линию соприкосновения с КНДР.

Ранее предполагалось, что правительство Южной Кореи позволит участникам группы BTS не служить в армии, поскольку их музыкальная деятельность может принести стране больше пользы. Исследовательский институт Hyundai подсчитал, что BTS ежегодно приносит бюджету республики больше $3,5 млрд. Но в октябре члены группы объявили, что будут служить на равных с другими гражданами условиях.