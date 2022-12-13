США отправили в Украину первую партию энергооборудования

США отправили в Украину первую часть своей помощи в области энергетики, заявили в понедельник представители Белого дома. Вашингтон продолжает работать над поддержкой украинской энергетической инфраструктуры против усиливающихся атак со стороны России.

По словам одного из источников, в первый транш вошло энергетическое оборудование на сумму около 13 миллионов долларов. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что на этой неделе из Соединенных Штатов вылетят еще два самолета с оборудованием.

С октября Россия проводит широкомасштабные атаки на украинскую энергетическую и отопительную инфраструктуру. Как считают Киев и державы-союзники, эти удары осуществляются в рамках преднамеренной кампании, направленной на причинение вреда гражданскому населению.

США и западные союзники предоставили Украине финансирование и оборудование для повышения энергетической устойчивости страны. Недавние атаки России оставили миллионы людей в темноте и без отопления на фоне зимних холодов.

Россия «намеренно пытается заморозить украинцев до смерти, когда мы вступаем в зиму, — заявил высокопоставленный представитель администрации. — Наша стратегия сейчас в первую очередь состоит в том, чтобы помочь Украине защитить себя от этих преднамеренных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, потому что это может привести к гуманитарной катастрофе».

Другой представитель Белого дома заявил, что оборудование было отправлено с американской военной базы. Первый транш является частью помощи в размере 53 млн долларов, о которой было объявлено в прошлом месяце после того, как Украина заявила, что ей нужны трансформаторы и генераторы, а также системы ПВО.

В прошлый четверг заместитель министра энергетики США Дэвид Терк встретился с представителями нефтегазовых компаний, чтобы изучить способы поддержки энергетической устойчивости Украины.

Отключения участились, и правительство призвало население экономить энергию, сокращая использование бытовой техники.

В конце прошлого месяца госсекретарь Энтони Блинкен обвинил президента России Владимира Путина в попытке расколоть западную коалицию и заморозить Украину, повышая цены на энергоносители во всем мире. Он добавил, что эта стратегия не сработает.