Российским авиакомпаниям перекрыли воздушный коридор на курорты Египта

Воздушный коридор в Египет — самое массовое направление зарубежного зимнего туризма для россиян — оказался перекрыт для крупных чартерных авиакомпаний.

Вслед за Турцией и Саудовской Аравией свое воздушное пространство для российских перевозчиков начали закрывать авиавласти Иордании, сообщает «Авиаторщина» со ссылкой на источники в отрасли.

По их словам, программы с пролетами в Египет через территорию Иордании столкнулись с отказами на прошлой неделе. Первой пострадавшей компанией стала Nordwind, выполнявшая рейсы на египетские курорты для туроператора Pegas Touristik.

Претензии властей Иордании связаны с двойной «пропиской» лайнеров, на которых летают российские чартерные перевозчики. Их владельцы — зарубежные лизингодатели — регистрировали самолеты главным образом на Бермудах, а после начала войны и введения санкций потребовали вернуть взятые в аренду суда. Российские власти отказались, а президент Владимир Путин поручил перерегистрировать авиапарк в России, чтобы использовать его на внутренних рейсах. Но регистрация в двух юрисдикциях нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации.

Формальные требования Иордании заключаются в том, чтобы российские перевозчики предоставили страховку, причем с обязательным перестрахованием на английском рынке, говорит источник «Авиаторщины». Но это условие заведомо невыполнимо: британский страховой рынок для России закрыт из-за санкций.

В результате Nordwind, летающая на самолётах Boeing 737-800 с двойной регистрацией, была вынуждена отменить все рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Следом пострадала i-Fly, для которой небо Иордании закрывается с 15 декабря.