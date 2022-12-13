Росіяни обстрілами пошкодили енергооб’єкти на Донбасі, в Україні значний дефіцит електроенергії

Станом на вівторок, 13 грудня в енергосистемі України зберігається складна ситуація, дефіцит електроенергії залишається значним.

Окрім того, РФ обстріляла кілька районів на Донбасі, пошкодивши енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє НАЕК “Укренерго”.

“На сході ворог знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи будуть розпочаті після дозволу ЗСУ”, – йдеться в повідомленні.

Ситуація ускладнюється і погіршенням погоди по всій Україні, що негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.

Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з котрих залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення.

“Всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго)”, – додали в компанії.

Перелік обленерго можна знайти за посиланням.