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Рада ліквідувала скандальний ОАСК і створила замість нього Київський міський окружний адмінсуд

У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Замість скандального ОАСК Рада створила Київський міський окружний адмінсуд.

«Рада проголосувала №5369 щодо ліквідації ОАСК і №5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Обидва в цілому. 310 та 326 голосів», — написав Железняк.

Найбільше голосів за ліквідацію ОАСК дала фракція партії «Слуга Народу» — 194 «за».

  • ЕС — 24;
  • Батьківщина — 11;
  • Платформа за життя та мир- 20;
  • За майбутнє — 12;
  • Голос — 13;
  • Довіра — 14;
  • Відновлення України — 13;
  • Позафракційні — 9.

При цьому двоє нардепів утримались, іще 31 — не голосував.

  • 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в «створенні злочинної організації і захопленні влади» голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п’яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.
13 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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