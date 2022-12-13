Президент Байден разрешил передать системы ПВО Patriot Украине

Администрация Байдена завершает подготовку планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе, по словам двух официальных лиц США и высокопоставленного представителя администрации — CNN.

План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену.

Неясно, сколько ракетных пусковых установок будет отправлено, но единичная батарея Patriot включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, станцию ​​управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к запуску ракеты.

Вероятно речь идет о двух батареях. Это будет одна из наиболее дорогих поставок США для ВСУ за 2022 год.

В отличие от небольших систем ПВО, ракетным батареям Patriot требуются гораздо более крупные расчеты, а для их надлежащего управления требуются десятки человек. Подготовка ракетных батарей Patriot обычно занимает несколько месяцев, и теперь Соединенные Штаты будут проводить этот процесс под давлением почти ежедневных воздушных атак со стороны России.

Системы ПВО Patriot способны сбивать не только самолеты, но и крылатые ракеты, и также баллистические ракеты малой дальности.