Правительство Китая запретило поставки в Россию технологичных процессоров

Правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Ряд российских производителей электроники уже тестировал китайские процессоры и считает, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов параллельного импорта, сообщил «Коммерсантъ».

Решение китайских властей вызвано тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. Со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству, издание пишет, что сейчас приобрести партию этих чипов невозможно.

Корпорация Loongson основана в 2002 году Академией наук Китая для создания альтернативы американским процессорам Intel и AMD. Весной 2021 года корпорация представила собственную архитектуру Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch), она совместима с программами, написанными под архитектуру Intel (X86) и AMD (ARM). После начала войны в Украине ведущие производители процессоров, на которых работали в том числе отечественные компьютеры, СХД, серверы и др., Intel и AMD, приостановили поставки в Россию. После этого в России легализовали параллельный импорт: уголовная и административная ответственность за ввоз продукции без разрешения правообладателя была отменена.