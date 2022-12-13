Перше застосування «Нептуна» було ще в лютому і врятувало Миколаїв від російського десанту

Перше бойове застосування українського берегового мобільного комплексу з протикорабельними ракетами «Нептун», який 13 квітня потопив російський крейсер «Москва», було ще в перші дні війни – тоді українські ракети не уразили цілі, але врятували Миколаїв від російського десанту — cтаття «Української правди» «Потопити «Москву»: невідомі деталі. Як український «Нептун» знищив флагман російського флоту»

«Майже ніхто про це не знає, але перше бойове застосування «Нептунів» відбулося аж ніяк не у квітні, а в перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Саме тоді три російські десантні кораблі висунулись із портів у Криму й рушили в бік українського узбережжя в Миколаївській області. Висадка військ РФ в цьому районі давала їм плацдарм для атаки і на Миколаїв, і на Одесу. Саме для ураження цих кораблів було випущено три перші «Нептуни»».

За словами співрозмовника УП з військових кіл, дотичного до проєкту «Нептун», перші пуски були з півдня Одеської області.

Тоді захисники стріляли в напрямку Миколаєва і щоб ракети безпечно пройшли над Одесою, їх пустили на висоті не 5-6 метрів над водою, як має бути, а на висоті приблизно 120 м.

Співрозмовник видання припускає, що росіяни засікли українські ракети і швидше за все знищили.