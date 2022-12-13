Окружение Путина абсолютно уверено — война проиграна

Российские СМИ сообщают, что Путин отменил традиционную декабрьскую пресс-конференцию, которую он проводил 10 лет подряд. Помимо этого, не прошло традиционное послание к парламенту, также отменен новогодний прием в Кремле и «прямая линия».

Источники из «ведомства пропаганды» говорят, что ситуация для кремлевской элиты нетипичная: «система устала генерировать фейки, устала придумывать победы, устала формировать параллельную реальность для населения, устала воевать, чего не наблюдалось никогда за предыдущие 20 лет правления Путина«.

Также известно, что все официальные длительные вылазки Путина отменены потому, что Путину нечего говорить, нечего сообщить, нет никаких «смыслов», которые можно продвинуть, нет никаких успехов, которые можно предложить глубинному народу.

Тот же источник сообщает, что «власть впервые почувствовала серьезный удар от Запада, с которым Путин якобы борется с 2008 года […], удар пришелся по челюсти: система харкает окровавленными зубами, понимая, что оказалась полностью беззащитной перед реальным противодействием Соединённым Штатам».

Война очевидно проиграна, но эта маленькая победоносная война, как собственно и всегда в истории, оказалась «черной меткой», полностью разрушившей наследие советской и постсоветской эры.

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