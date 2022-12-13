Общая оценка вооружений ВСУ на начало декабря 2022 года

Согласно данным ряда экспертов, по числу целого ряда вооружений, Вооруженные силы Украины заняли вторую позицию, среди армий Европы. А по некоторым видам вооружений, эта позиция уже первая.

Оценочно западные аналитики считают, что в ВСУ сейчас личный состав насчитывает более 800тыс. Что же касается вооружений, то из отдельных источников можно сложить такую картину.

Немного истории.

По данным справочника The Military Balance, Сухопутные войска Украины имели на вооружении на начало 2022 года:[1]

858 танков разных типов и ещё 1132 на хранении

1212 боевых машин пехоты

547 боевых разведывательных машин (БРДМ-2, БРМ-1К)

622 бронетранспортёра и бронеавтомобиля

более 607 самоходных артиллерийских установок

более 515 буксируемых полевых орудий и гаубиц

354 реактивных систем залпового огня

340 миномётов калибром 120 мм

90 тактических ракетных комплексов Точка

35 ударных вертолётов Ми-24 и 23 многоцелевых вертолётов Ми-8

более 81 зенитных ракетных комплексов разных типов

Теперь всего стало больше

С 2022 года, благодаря масштабным поставкам передовых вооружений западными партнерами и огромных трофеев, захваченных у российских оккупантов, ВСУ оказались значительно оснащеннее и сильнее.

Танки:

Суммарно около 1350. (порядка 400 на хранении в разной степени комплектации)

Из них только число трофеев — более 500

Боевые машины пехоты:

Более 1900 , из них захвачено около 400 у противника

БТР:

Суммарно у Армии и Нацгвардии около 3700 БТР различных модификаций, сложно сказать кто имеет сколько в процентном отношении, поскольку все подразделения принимают участие в военных действиях.

Кроме того — до 1000 бронемашин «HMMWV» , также до 300 трофейных бронемашин различных модификаций.

РСЗО:

Более 560, включая как минимум 80 захваченных у противника

Артиллерия:

Самоходная — около 900, буксируемая- 1450

Минометы — около 1000

Примерно такой расклад на сегодня. Все данные взяты из открытых источников.

Виктор Шевчук

Виталий Рождаев