Джоан Роулінґ заснувала центр підтримки жінок

Про це стало відомо з її офіційного сайту.

Відомо, що центр, розташований в Единбурзі, отримав назву Beira’s Place на честь Бейри – шотландської богині зими. Він надаватиме психологічну підтримку жінкам від 16 років, які стали жертвами сексуального насильства (зґвалтування, примусу, порнопомсти в інтернеті тощо).

«Beira’s Place прагне кинути виклик женоненависницьким і патріархальним структурам влади, які через жорстоке поводження з жінками та дівчатками чи загрозу жорстокого поводження з ними заважають багатьом з них повністю розкрити свій потенціал. – йдеться на сайті центру. – Ми визнаємо, що відповідальність за будь-який акт насильства щодо жінок і дівчат лежить на кривднику: його неможливо вибачити, виправдати чи пояснити, і немає контексту, у якому це було б прийнятним».

Зокрема у центрі роблять акцент на тому, що він створений жінками для жінок:

«Це означає, що якщо ви зв’яжетесь з нами, першою людиною, з якою ви поговорите, буде жінка, будь-яка підтримка, яку ви отримаєте, буде від жінки, і ви можете бути впевнені, що коли ви відвідаєте наш центр, усі в будівлі будуть жінками».

Джоан Ролінґ увійшла до ради директорів Beira’s Place разом з правозахисницею Сьюзен Смітт, лікаркою загальної практики Маргарет Маккартні, колишньою директоркою в’язниці та радницею уряду Роною Хотчкісс.