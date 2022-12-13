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Армія Британії виконує секретні операції на территоріїї Украини — Times

Британський генерал-лейтенант Роберт Маговен заявив, що британські королівські морські піхотинці беруть участь в «секретних операціях з високим ризиком» на території України. Про це пише одна з найвпливовіших газет Великої Британії «The Times».

За словами джерела, операції цілком секретні, та надскладні і можливо будуть розсекречені лише через роки. В цілому вже й раніше повідомлялося, що британські інструктори та спецпризначенці виконували певні операції, в тому числі з супроводу вантажів, та підготовки українських військових.

13 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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