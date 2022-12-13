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Європейське Енергетичне співтовариство допоможе Укрнерго позиватися проти Росії

Укренерго та Секретаріат Енергетичного співтовариства підписали меморандум про підтримку розгляду позовів проти Росії у національних судах і міжнародних трибуналах

Про це повідомляє Укренерго.

«Позиватися проти Росії та вимагати відшкодування збитків, завданих магістральним мережам Укренерго, нам буде допомагати одна з найвпливовіших у Європі міжнародна енергетична організація – Енергетичне Співтовариство, членом якого Україна є з 2010 року. Відповідний Меморандум про це нещодавно підписали Укренерго та Секретаріат Енергетичного Співтовариства», – йдеться у повідомленні.

Укренерго разом з Енергетичним співтовариством прагнуть домогтися компенсації за шкоду, яку Росія завдає енергетичному сектору України, а зокрема нашим об’єктам, з першого ж дня повномасштабного вторгнення. Наразі організації ретельно фіксують усі пошкодження мереж та знищені об’єкти, щоб виставити рахунок країні-терористу.

13 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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