Європейське Енергетичне співтовариство допоможе Укрнерго позиватися проти Росії

Про це повідомляє Укренерго.

«Позиватися проти Росії та вимагати відшкодування збитків, завданих магістральним мережам Укренерго, нам буде допомагати одна з найвпливовіших у Європі міжнародна енергетична організація – Енергетичне Співтовариство, членом якого Україна є з 2010 року. Відповідний Меморандум про це нещодавно підписали Укренерго та Секретаріат Енергетичного Співтовариства», – йдеться у повідомленні.

Укренерго разом з Енергетичним співтовариством прагнуть домогтися компенсації за шкоду, яку Росія завдає енергетичному сектору України, а зокрема нашим об’єктам, з першого ж дня повномасштабного вторгнення. Наразі організації ретельно фіксують усі пошкодження мереж та знищені об’єкти, щоб виставити рахунок країні-терористу.