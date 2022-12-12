У Сіверську та на околицях ворог намагається вести штурмові дії

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«У Сіверську та на околицях по лінії фронту ворог веде штурмові дії. Вагнерівці, як зомбі, лізуть на наші позиції. Тривають атаки, десь відходимо, десь повертаємо позиції. Ворог використовує тактику нічного бою. Вночі важко коригувати артилерію. Дрони, які використовуються вночі дорожчі, ніж денні. Втрата такого дрона — це прикро», — зауважив Афанасьєв.

За словами бійця, все залежить від піхотинців, у кого «міцніше зуби».

«Робимо все, щоб знищити ворога. Тривають атаки близького бою. Вони підвезли величезну кількість вагнерівців. Командири їм кажуть, якщо вони не підуть в атаку, то свої накриють їх артилерією», — додав Афанасьєв.