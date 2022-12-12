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У Мелітополі підірвали базу аналітиків ФСБ: росіяни передислоковуються

Українські захисники у вихідні уразили пункт базування аналітиків ФСБ в тимчасово окупованому Мелітополі, російські військові намагаються сховати свої підрозділи після ударів ЗСУ —  мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ» 12 грудня

«Ми бачимо, що їхня ППО не спрацювала (у вихідні — ред). І тепер в них паніка. Вони не розуміють, що робити. З вчорашнього ранку вони займаються переброскою своїх військових угруповань в інші місця, щоб намагатись сховати їх.

Я б не казав, що вони тікають – вони передислоковуються».

 Федоров уточнив, що Збройним силам України вдалося уразити три об’єкти російських окупантів на околицях Мелітополя та в самому місті. За його словами, десятки окупантів загинули, а близько 200 – достаплені у шпиталі, у тому числі в тимчасово окупованому Криму.

 «По-перше,  був знищений їхній блокпост, який розташований на відстані 20 км від Мелітополя. Новобогданівка є знаковим населеним пунктом, бо там є логістичний вузол росіян, через який вони перевозять залізничною дорогою свою техніку.

По-друге, була знищена радіолокаційна станція, за допомогою якої росіяни як відслідковували (цілі — ред.) своїми силами ППО, так і робити аеронавігацію.

12 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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