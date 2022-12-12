Трех женщин застрелили в кафе в Риме, погибла подруга премьер-министра Италии

Три женщины, включая подругу нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони, погибли в результате стрельбы в кафе в римском районе Фидене. Еще четыре человека получили ранения.
В тот момент в кафе собрались члены совета жильцов многоквартирного дома.
Мэр Рима Роберто Гуалтьери назвал стрельбу «серьезным эпизодом насилия», в связи с которым городское правительство проведет экстренное совещание.
Подозреваемый, которому 57 лет, находится под стражей. По сообщениям, у него были разногласия с некоторыми членами правления совета.
Как сообщает газета La Repubblica, вице-президент комитета Лучана Чиорба в момент стрельбы находилась в кафе.
По ее словам, стрелявший вошел в кафе, крикнул «Я вас всех убью!» и открыл стрельбу. Другим посетителям удалось обезоружить и скрутить нападавшего, а затем подоспела полиция.
Четыре человека — предположительно две женщины и двое мужчин — получили ранения, один находится в тяжелом состоянии.
Премьер-министр Джорджа Мелони сказала, что одна из убитых женщин — это ее подруга Николетта Голисано. Другие погибшие — Элизабетта Силенци и Сабина Сперандио.
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