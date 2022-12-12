Миссия Артемида-1 завершилась: Корабль Орион вернулся на Землю c Луны Координатор ООН по гуманитарной помощи посетит Херсон и Николаев » Трех женщин застрелили в кафе в Риме, погибла подруга премьер-министра Италии Три женщины, включая подругу нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони, погибли в результате стрельбы в кафе в римском районе Фидене. Еще четыре человека получили ранения. В тот момент в кафе собрались члены совета жильцов многоквартирного дома. Мэр Рима Роберто Гуалтьери назвал стрельбу «серьезным эпизодом насилия», в связи с которым городское правительство проведет экстренное совещание. Подозреваемый, которому 57 лет, находится под стражей. По сообщениям, у него были разногласия с некоторыми членами правления совета. Как сообщает газета La Repubblica, вице-президент комитета Лучана Чиорба в момент стрельбы находилась в кафе. По ее словам, стрелявший вошел в кафе, крикнул «Я вас всех убью!» и открыл стрельбу. Другим посетителям удалось обезоружить и скрутить нападавшего, а затем подоспела полиция. Четыре человека — предположительно две женщины и двое мужчин — получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. Премьер-министр Джорджа Мелони сказала, что одна из убитых женщин — это ее подруга Николетта Голисано. Другие погибшие — Элизабетта Силенци и Сабина Сперандио.