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Трамп втратив лідерство в боротьбі за право висуватися у президенти США від республіканців

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс за результатами нового опитування випереджає ексголову Білого дому Дональда Трампа у боротьбі за право висуватися у президенти США від Республіканської партії
Про це повідомляє The Hill.

Згідно з новим загальнонаціональним опитуванням Yahoo News-YouGov, Рон Десантіс випереджає Дональда Трампа на 5%. 47% зареєстрованих виборців підтримують губернатора, проти 42% у колишнього президента.

Подібні результати суттєво відрізняються від отриманих в жовтні. Тоді Трампа на праймеріз були готові підтримати 45% республіканців, проти 36% у Десантіса.

Опитування проводилося з 1 по 5 грудня, серед 1653 дорослих американців і мало похибку 2,6%.

The Hill зазначає, що останнє опитування Yahoo News-YouGov свідчить, що багато хто в Республіканській партії відвертається від колишнього президента та дивиться на нове покоління лідерів.

12 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, США

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