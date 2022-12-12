Сегодня на рынке представлен действительно большой выбор смартфонов на любой вкус и кошелек. Вполне реально приобрести недорогой гаджет, который будет служить долго и качественно.
Многие опасаются покупать электронику малоизвестных брендов, предпочитая фирмы, которые известны уже не один год. Специально для такой категории покупателей представляем рейтинг недорогих смартфонов от хорошо известных производителей. А самый большой выбор электроники по привлекательным ценам представлен на сайте Цитруса.
Samsung Galaxy A04e
Новая модель от лидера рынка появилась в продаже в ноябре этого года. Samsung Galaxy A04e предлагается в трех цветах корпуса: медный, синий и черный.
Основные характеристики:
- экран 6.5 дюймов (702х1600), изготовленный по технологии PLS TFT;
- процессор — чипсет MediaTek Helio G35 (2.3 ГГц);
- оперативная память — 3 или 4 Гб;
- внутренняя память — 32, 64 или 128 Гб;
- емкость батареи — 5000 мА·ч.
Есть поддержка карт памяти формата microSD. Время полной зарядки составляет 2 часа 5 минут.
Привычный для всех новых моделей смартфонов сканер отпечатка пальцев отсутствует. Ограниченный функционал полностью оправдан доступной ценой телефона.
Xiaomi Redmi A1
Еще одна новинка этой осени. Xiaomi Redmi A1 появился в продаже в сентябре и уже успел войти в тройку самых продаваемых телефонов бюджетного сегмента.
Внешний вид смартфона можно назвать стандартно-привлекательным и полностью соответствующим стилю бренда. Корпус представлен в трех цветах — синий, черный и зеленый.
Ввиду доступной цены, функционал Xiaomi Redmi A1 несколько ограничен. Но с простыми задачами телефон справляется отлично.
Модель выпущена в одной конфигурации:
- 2 Гб оперативной памяти;
- 32 Гб встроенной памяти;
- 4-ядерный процессор MediaTek Helio A22 частотой до 2000 МГц.
Сканер отпечатка пальца отсутствует.
Oppo A17
Отличный смартфон с обширным функционалом, даже несмотря на доступную стоимость. Есть сканер отпечатка пальца, удобно расположенный на кнопке включения. Корпус прочный, с доказанной степенью водонепроницаемости IPX4. Пластиковый корпус представлен в трех цветах — синий, оранжевый и черный.
Процессором смартфона Oppo A17 стал чипсет MediaTek Helio G35, способный работать на частоте до 2300 МГц.
Смартфон китайского бренда представлен в одной конфигурации: оперативная память 4 Гб и встроенная память 64 Гб. Есть возможность установки карт памяти формата microSD емкостью до 256 Гб.
Бюджетный телефон оснащен неплохой батареей емкостью 5000 мА·ч. В комплекте идет блок зарядки на 10 Вт, обеспечивающий быструю зарядку устройства.
Выбирая для себя бюджетный телефон заявленных брендов, можно реально экономить собственные деньги и не переживать о работоспособности гаджета.
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