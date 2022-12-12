ТОП-3 бюджетных смартфонов от проверенных производителей

Сегодня на рынке представлен действительно большой выбор смартфонов на любой вкус и кошелек. Вполне реально приобрести недорогой гаджет, который будет служить долго и качественно.

Многие опасаются покупать электронику малоизвестных брендов, предпочитая фирмы, которые известны уже не один год. Специально для такой категории покупателей представляем рейтинг недорогих смартфонов от хорошо известных производителей. А самый большой выбор электроники по привлекательным ценам представлен на сайте Цитруса.

Samsung Galaxy A04e

Новая модель от лидера рынка появилась в продаже в ноябре этого года. Samsung Galaxy A04e предлагается в трех цветах корпуса: медный, синий и черный.

Основные характеристики:

экран 6.5 дюймов (702х1600), изготовленный по технологии PLS TFT;

процессор — чипсет MediaTek Helio G35 (2.3 ГГц);

оперативная память — 3 или 4 Гб;

внутренняя память — 32, 64 или 128 Гб;

емкость батареи — 5000 мА·ч.

Есть поддержка карт памяти формата microSD. Время полной зарядки составляет 2 часа 5 минут.

Привычный для всех новых моделей смартфонов сканер отпечатка пальцев отсутствует. Ограниченный функционал полностью оправдан доступной ценой телефона.

Xiaomi Redmi A1

Еще одна новинка этой осени. Xiaomi Redmi A1 появился в продаже в сентябре и уже успел войти в тройку самых продаваемых телефонов бюджетного сегмента.

Внешний вид смартфона можно назвать стандартно-привлекательным и полностью соответствующим стилю бренда. Корпус представлен в трех цветах — синий, черный и зеленый.

Ввиду доступной цены, функционал Xiaomi Redmi A1 несколько ограничен. Но с простыми задачами телефон справляется отлично.

Модель выпущена в одной конфигурации:

2 Гб оперативной памяти;

32 Гб встроенной памяти;

4-ядерный процессор MediaTek Helio A22 частотой до 2000 МГц.

Сканер отпечатка пальца отсутствует.

Oppo A17

Отличный смартфон с обширным функционалом, даже несмотря на доступную стоимость. Есть сканер отпечатка пальца, удобно расположенный на кнопке включения. Корпус прочный, с доказанной степенью водонепроницаемости IPX4. Пластиковый корпус представлен в трех цветах — синий, оранжевый и черный.

Процессором смартфона Oppo A17 стал чипсет MediaTek Helio G35, способный работать на частоте до 2300 МГц.

Смартфон китайского бренда представлен в одной конфигурации: оперативная память 4 Гб и встроенная память 64 Гб. Есть возможность установки карт памяти формата microSD емкостью до 256 Гб.

Бюджетный телефон оснащен неплохой батареей емкостью 5000 мА·ч. В комплекте идет блок зарядки на 10 Вт, обеспечивающий быструю зарядку устройства.

Выбирая для себя бюджетный телефон заявленных брендов, можно реально экономить собственные деньги и не переживать о работоспособности гаджета.