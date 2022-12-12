Суд в Вильнюсе постановил снести Дом Москвы

Участковый суд Вильнюса постановил снести Дом Москвы и взыскать с общественного учреждения, управляющего зданием, штраф в размере 300 евро за каждый день невыполнения решения. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на сообщение строительной инспекции.

«После того как суд предоставил Строительной инспекции право на снос незаконно построенного здания, в ближайшее время будет составлена ​​смета на снос и проведены процедуры госзакупок для выбора подрядчика, который выполнит работы по сносу. Планируется, что снос Дома Москвы завершится к концу 2023 года», — говорится в заявлении инспекции.

Центр культурного и делового сотрудничества Дом Москвы в Вильнюсе решено было построить в 2004 году после визита Юрия Лужкова, бывшего на тот момент мэром Москвы. Здание построили спустя несколько лет на пересечении улиц Ринктине и Юозапавичюс.

В 2016 году окружной суд города Вильнюса частично удовлетворил иск Строительной инспекции и признал выданное самоуправлением разрешение незаконным, заявив, что оно нарушает требования по высоте и плотности застройки.

Летом этого года художники из Литвы, Латвии, Эстонии и Украины объединились и нанесли на фасад Дома Москвы фреску по снимку украинского фотографа Елены Тытаренко из серии портретов украинских волонтеров, помогающих беженцам и украинским солдатам в Запорожье. Проект получил название «До перемоги/До конца». «Неофреска на так называемом Доме Москвы станет своевременным и мощным знаком единства стран Балтии и Украины», — заявил в ходе открытия проекта посол Украины в Вильнюсе Петр Бешта.