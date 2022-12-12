Страны ЕС пока не согласовали новый пакет санкций против РФ

Страны-члены Европейского Союза еще не согласовали девятый санкционный пакет против России, возможно, решение будет в понедельник вечером.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в начале встречи министров иностранных дел в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

«Еврокомиссия выдвинула предложения. Но решение должен принять Совет ЕС. У 27 министров — разные взгляды на этот вопрос. С тех пор как мы сделали предложение, а это еще не решение, состоялись обсуждения, и я надеялся, что утром мы сможем объявить о «зеленом свете», но пока это не так», — сказал Боррель.

«Возможно, в конце дня. Но есть определенные вопросы, которые требуют согласования. Надеюсь это произойдет вечером, возможно, завтра. Но я не скажу, что это будет легко, потому что есть разные взгляды среди стран-членов», — добавил он.