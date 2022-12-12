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Словаччина планує відправити в Україну МіГ-29

літак МІГ-29
Глава МЗС Словаччини заявив, що на зустрічі з президентом Зеленським вони обговорили відправлення в Україну МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом

Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер.

«Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові це зробити. Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити. У нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю», — сказав Качер.

Очільник МЗС наголосив, що 7 грудня Словаччина затвердила «пару тисяч ракет», які використовуються для МіГ-29.

12 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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