Війна має закінчитись у березні 2023 року, — військовий експерт Притула ЗСУ за добу уразили 7 пунктів управління та 15 районів зосередження особового складу » Результатом завершення збройної агресії Росії проти українського народу є перемога України — Подоляк Результатом завершення збройної агресії Росії проти українського народу є перемога України та відновлення глобальної безпеки Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що не потрібно боятися постпутінського майбутнього. «Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки», – написав Подоляк.