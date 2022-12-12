Опубликован первый кадр из сиквела «Джокера»

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своих соцсетях первый кадр из сиквела “Джокера” с Хоакином Фениксом, объявив таким образом о начале съемок.

“День первый. Наш мальчик”, — подписал он снимок, на котором Джокера бреет некий человек, похожий на санитара.

Судя по всему, действие картины будет разворачиваться в больнице Аркхем, куда Артура Флека (настоящее имя Джокера) доставили в конце первого фильма. Об этом говорит и название сиквела: “Джокер: Безумие на двоих”. Именно в лечебнице Джокер, по сюжету оригинального комикса, познакомится с будущей сообщницей Харли Квинн, которую сыграет Леди Гага.

Премьера картины запланирована на октябрь 2024 года. Издание Variety писало, что в фильме будут присутствовать элементы мюзикла.